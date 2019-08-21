نائب عن صلاح الدين: الانفجار في قاعدة بلد مدبر

2019/08/21 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، ان شهود العيان المتواجدين قرب قاعدة بلد الجوية رصدوا تحليق لإحدى الطائرات قبل حدوث الاستهداف للقاعدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة من قبل الحكومة تجاه القوات الاميركية.وقال البلداوي في تصريح، ان "على الحكومة تنفيذ قرارها بشأن حظر حركة الطيران، حيث تم خرق هذا القرار من قبل القوات المعادية التي تحاول استهداف سيادة العراق، وقصف قاعدة بلد الجوية التي تعد من اكبر القواعد الموجودة داخل البلاد".

واضاف، ان "طائرات اف 16 تتواجد في قاعدة بلد الجوية، واستهداف يوم امس ما هو الا رسالة للجميع على ان القوات العراقية غير قادرة على حماية نفسها اضافة الى حماية البلاد".

واوضح، ان "الاستهداف ليس الاول من نوعه بل سبقه استهداف قاعدة الصقر في بغداد، والمثير للتساؤل هو استهداف المعسكرات التي تتواجد فيها القوات الامنية والحشد الشعبي، ما يثبت ان الامر ليس حادث عرضي بل هو مقصود، مشيرا إلى أن شهود العيان المتواجدين بالقرب من قاعدة بلد اكدوا ان هناك تحليق لإحدى الطائرات قرب القاعدة المستهدفة قبل حدوث الانفجار".

وأشارالى، ان "الخرق الحاصل للاجواء العراقية حدث بسبب الطيران الاميركي، والذي يتوجب عليه حفظ الاجواء كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الامنية، الا ان هناك انفلات لهذا الطيران وتهديد امني للقطعات الامنية والسيادة، ما يتوجب على الحكومة اخراج تلك القوات من العراق في اقرب وقت ممكن لتلافي حدوث اي خروق اخرى".



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