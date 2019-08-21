2019/08/21 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الزوراء بطل مسابقة كأس العراق لكرة القدم بالموسم المنصرم مهمة صعبة أمام فريق اتحاد طنجة المغربي في المباراة التي ستجري بينهما في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الزوراء في مهمة صعبة أمام اتحاد طنجة في ملحق البطولة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الزوراء في مهمة صعبة أمام اتحاد طنجة في ملحق البطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).