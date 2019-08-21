طقس لاهب ورطوبة مرتفعة في العراق.. متى ينتهي الصيف؟

2019/08/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقع المتنبئ الجوية واثق السلامي، أن يشهد طقس البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة، في حين أشار الى أن حرارة الاجواء ستسمر الى

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