مصدر نيابي لـ

2019/08/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر نيابي، عن وجود قائمة جديدة من النواب الذين سترفع الحصانة عنهم تمهيدا لمثولهم امام المحكمة لتهم متعددة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف

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