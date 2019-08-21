داعش يتعرض لنقطة أمنية في ديالى وسقوط شهيد

2019/08/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستشهاد عنصر أمني بتعرض لداعش على نقطة أمنية في ديالى.

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