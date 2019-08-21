2019/08/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، أن منح سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين:منح سلفة 25 مليون لموظفي الدولة والمقدمين عليها وتكون على شكل وجبات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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