الرافدين يصدر توضيحا حول سلفة الـ25 مليونا

2019/08/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحا جديدا حول سلفة الـ25 مليون دينار، مؤكدا أن منحها لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا

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