2019/08/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اعلنت جامعة ديالى، الاربعاء، عن اختيار احد تدريسيها مديرا لتحرير مجلة الاحصائيين العرب.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان”اتحاد الاحصائيين العرب في المملكة الاردنية الهاشمية/ عمان اختار عميد كلية التربية المقداد جاسم محمد علي مديراً لتحرير مجلة الاحصائيين العرب”.واضاف العلكاوي، ان “اتحاد الاحصائيين العرب هو اتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اختيار تدريسي من جامعة ديالى مديراً لتحرير مجلة الاحصائيين العرب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اختيار تدريسي من جامعة ديالى مديراً لتحرير مجلة الاحصائيين العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).