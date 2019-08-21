2019/08/21 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، امس الثلاثاء، بأعادة (٧) آلاف منتسب من أبناء محافظة الأنبار إلى الخدمة من الذين فصلوا في وقت سابق.وقال المتحدث باسم وزارة الداخية اللواء سعد معن في تصريح وتابعته وكالة صدى , ان “وزير الداخلية استقبل في مكتبه الخاص بمقر الوزارة وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار”.وأضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه باعادة سبعة الآف منتسب من أبناء محافظة الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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