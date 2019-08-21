هل سيطبق قانون الخدمة الالزامية في كردستان؟

2019/08/21 | 09:42

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، عن امكانية تطبيق قانون الخد...

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