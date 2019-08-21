2019/08/21 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل سيطبق قانون الخدمة الالزامية في كردستان؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، عن امكانية تطبيق قانون الخد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل سيطبق قانون الخدمة الالزامية في كردستان؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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