نصيف: الفساد موجود داخل السلطة التنفيذية ومجلس مكافحته لايمتلك السند القانوني

2019/08/21 | 09:42

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الاربعاء، ان الفساد موجود داخل السلطة التنفيذية حيث لايمكن للحك...

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