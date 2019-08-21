البلداوي: شهود العيان رصدوا تحليق احدة الطائرات قبل استهداف قاعدة بلد

2019/08/21 | 09:42

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الثلاثاء، ان شهود العيان المتواجدين قرب قاعدة بلد الجوية...

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