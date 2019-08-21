كريستيانو رونالدو يُحدد موعد اعتزاله

2019/08/21 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاح كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، الستار عن أصعب عام في حياته الشخصية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن رحيله عن ريال مدريد لم يكن قراراً سهلاً.وقال رونالدو في تصريحات صحفية أدلى بها لإحدى القنوات البرتغالية ونقلتها صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية: “كان 2018 أصعب عام في مسيرتي على المستوى الشخصي”.وواصل المتحدث نفسه: “اتهامي

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