2019/08/21 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء عن فتح شارع مغلق سنة 2005 جنوب غرب بغداد.وأكد بيان الأمانة “انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والهندسي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية عن الشارع الذي يربط مجمع شقق حي السلام بسوق الوسط ومصرف الرشيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تفتح شارعا مغلقا منذ 14 عاما وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة تفتح شارعا مغلقا منذ 14 عاما) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة تفتح شارعا مغلقا منذ 14 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).