2019/08/21 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اكد الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن انخفاضا بدرجات الحرارة سيضرب أجواء البلاد لمدة يومين، مبينا ان الانخفاض سيكون بين ثلاث الى اربع درجات.وقال الزيادي إن “انخفاضا بدرجات الحرارة بفارق ثلاث درجات مئوية إلى أربعة سيحدث خلال اليومين المقبلين حيث تنخفض الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية معتدلة تخفف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقع بانخفاض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين وكالة خطوة برس.

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