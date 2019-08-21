2019/08/21 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد مشاركة مع شركة فيرسور السلوفاكية.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة حيدر ناصر ظاهر قوله أن “عقد المشاركة يقضي بإنشاء خط متكامل لتجميع وصيانة وتأهيل وتطوير المعدات العسكرية معزز بأفضل المعدات التخصصية مع نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال”.وأكد، أن “الشركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تتعاقد مع شركة سلوفاكية لتطوير معدات عسكرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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