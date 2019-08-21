اتحاد الكرة العراقي يحل لجانه كافة ويعفي جميع المدربين

2019/08/21 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، حل جميع اللجان في اتحاد الكرة.وذكر بيان للاتحاد وتلقته وكالة صدى “إستكمالاً لاجتماع يوم أمس، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه الثاني، اليوم الثلاثاء، في فندق بغداد”.وأضاف ان “أبرز مقررات الاجتماع كانت حل جميع اللجان في اتحاد الكرة، واعادة تشكيلها من جديد قريباً، وإعفاء جميع المدربين واللاعبين والإداريين

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