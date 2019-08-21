2019/08/21 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك بصفة رسمية إطلاق ميزة “مسح سجل التصفح”، الأمر الذي سيضر بالقدرة على استهداف المستخدمين في الإعلانات المعروضة على المنصة الاجتماعية.وتعتمد خوارزميات فيسبوك على سجلات التصفح (التي تتضمن كلمات البحث والتطبيقات والمواقع التي تم تصفحها) من أجل معرفة الأمور التي يبحث عنها كل مستخدم بغرض استهدافه بإعلانات تناسب رغباته. وأوضح موقع “سي إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تطلق رسميا ميزة طال انتظارها لحماية الخصوصية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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