ما محيط الخصر الخطر على الصحة

2019/08/21 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأطباء عن أكبر محيط للخصر الذي لا يشكل خطورة على صحة الإنسان.بحسب توصيات خبراء وزارة الصحة الروسية.وتفيد وكالة أنباء “نوفوستي”، بأنه وفقا لمعطيات الأطباء، محيط الخصر الذي يزيد عن 80 سنتمترا للنساء و94 سنتمترا للرجال يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ويشير الأطباء إلى أنه لمنع الإصابة بنوبة قلبية وجلطة

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