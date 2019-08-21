2019/08/21 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر مكالمة هاتفية مطولة مع الأخيرة.وكشفت وهبي أن إليسا قد تأثرت بالتنمر الذي تتعرض له والسخرية من إطلالاتها وحفلاتها، وقالت: “قد ايه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت”.كما تابعت وهبي في حديثها عن إليسا: “يا عيب الشوم على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيفاء وهبي تكشف عن السبب الحقيقي وراء اعتزال إليسا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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