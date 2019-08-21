2019/08/21 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … أصدر مصدرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحا جديدا حول سلفة الـ25 مليون دينار، مؤكدا أن منحها لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .

وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة، داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح جديد من مصرف الرافدين حول سلفة 25 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح جديد من مصرف الرافدين حول سلفة 25 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).