2019/08/21 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، إستئناف العمل في ملعب ذي قار سعة 30 الف متفرج في مدينة الناصرية بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب والرياضة يعلن إستئناف العمل في ملعب ذي قار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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