الحشد بلا منظومة دفاعٍ جوي.. فريسة سهلة للضربات المجهولة

2019/08/21 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يُطالب #الحشد_الشعبي من #رئيس_الوزراء #عادل_عبدالمهدي باقتناء منظومة الدفاع الجوي #الروسية المتطوّرة أس 400، وهذا المطلب يعكس حجم المشكلة التي يواجهها الحشد المشكّل في غالبيته العظمى من […]

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