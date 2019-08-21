"رغد صدام حسين" تنشر رسالة خطية لأبيها تتضمن أوامر بـــ حق "وزير ايراني" ..!

2019/08/21 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت الابنة الكبرى لصدام حسين، امس، رسالة نصية نادرة بخط أبيها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي .

وبينت، بتغريدة نشرتها في صفحتها الرسمية على تويتر، رسالة بخط يده بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة ...

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