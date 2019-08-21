استهداف مقر فصيل

2019/08/21 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

للمرة الرابعة خلال نحو 50 يوما يتم استهداف معسكرات تابعة لفصائل الحشد الشعبي في العراق من قبل طيران مجهول.

هذا ألمحت إليه وسائل دولية مع الساعات الأولى من اليوم، حيث أكدت اندلاع حرائق ضخمة في مخازن عسكرية مساء الثلاثاء لفصائل تابعة للحشد الشعبي بالقرب من قاعدة بلد العسكرية الجوية ف...

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