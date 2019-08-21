لجنة برلمانية تكشف سبب العجز بموازنة 2020

2019/08/21 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، ارتفاع العجز في موازنة 2020 إلى 72 تريليون دينار.وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن “نسبة العجز في موازنة العراق المالية لسنة 2020 سترتفع الـى 72 تـريلـيـون ديـنـار، بـمـا سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات”.وعزا السعداوي، زيادة العجز الى “سوء التخطيط وصرف الكثير …

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