2019/08/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه كلما شعر بألم في الجهة اليسرى العليا من صدره.ولكن في الواقع هناك أعراض لا تمت بصلة إلى القلب مع أنها في المنطقة ذاتها.وسبب الألم قد يكون: العصبي الوربي- يظهر الألم في المنطقة القريبة من القلب، ولكن عند تناول أدوية خاصة بأمراض القلب لن يخف الألم.لأنه ناتج عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به وكالة صدى الاعلام للانباء.

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