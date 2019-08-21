وسام المجد بطلاً للعراق بكرة الطائرة جلوس

2019/08/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج نادي وسام المجد بلقب بطولة دوري العراق بكرة الطائرة وضع الجلوس بعدما تغلب على نادي اشنونا بثلاثة اشواط مقابل واحد ليحرز الاخير المركز الثاني .

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