اليوم.. الزوراء يبحث عن صدارة مجموعته بالاندية العربية من خلال اتحاد طنجة

2019/08/21 | 11:07

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بغداد اليوم-بغداد

يدخل فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاربعاء، منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى للدور التمهيدي ببطولة الاندية العربية الجارية في المغرب وهو يلتقي فريق اتحاد طنجة المغربي.

اللقاء سيقام عند الساعة الحادية عشرة مساء، فيما يسبقه لحساب المجموعة نفسها مباراة الرفاع البحريني وهورسيد الصومالي، ويطمح الزوراء تحقيق الفوز في مواجهة اليوم وتعرض الرفاع البحريني للتعثر وفض الشراكة معه في صدارة المجموعة.

ويتصدر الزوراء والرفاع قائمة فرق المجموعة الاولى بـ 3 نقاط لكل فريق، بعد فوز الزوراء على هورسيد الصومالي 2- صفر، والرفاع على اتحاد طنجة المغربي بنفس النتيجة في الجولة الاولى من المنافسة.





بغداد اليوم - بغداد

أشار الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن حل جميع لجانه العاملة، خلال الاجتماع التكميلي الذي عقده الثلاثاء.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استكمالا لاجتماع يوم الاثنين، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه

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أثار الفرنسي عثمان ديمبيلي استياء المسؤولين في نادي برشلونة من جديد، بعد تصرفاته "غير المسؤولة" التي تلت إصابته بافتتاح الدوري الإسباني الجمعة.

وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة برشلونة وأتلتيك

بغداد اليوم - متابعة

فجّر والد النجم البرازيلي نيمار، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد أن قام بمتابعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال المير

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