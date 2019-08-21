2019/08/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دافع النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس، عن قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، مشيرا الى ان عبد المهدي قد يكون آخر فرصة للحكم الشيعي في العراق.وقال عباس لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” ان “قرار الحلبوسي بشأن رفع الحصانة عن طلال الزوبعي قانوني ولا ريب فيه”، مشيرا إلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يدافع عن اسقاط حصانة الزوبعي ولا يستبعد ان يكون عبد المهدي آخر حاكم شيعي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يدافع عن اسقاط حصانة الزوبعي ولا يستبعد ان يكون عبد المهدي آخر حاكم شيعي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يدافع عن اسقاط حصانة الزوبعي ولا يستبعد ان يكون عبد المهدي آخر حاكم شيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).