2019/08/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JqvZCWWIC_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطائي - ليس هناك اي استهداف برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطائي - ليس هناك اي استهداف برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).