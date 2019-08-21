2019/08/21 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، فتح شارع مغلق منذ عام 2005 جنوب غرب بغداد.

وذكر بيان للامانة وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “بتعاون ملاكات الامانة مع قيادة عمليات بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية عن الشارع الذي يربط مجمع شقق حي السلام بسوق الوسط ومصرف الرشيد وجمعية حي السلام”.

واضاف ان “ملاكات البلدية باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ 14 سنة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح شارع مغلق منذ عام 2005 جنوب غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح شارع مغلق منذ عام 2005 جنوب غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).