أسعار النفط تستقر عند هذا السعر

2019/08/21 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاداستقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بفعل التفاؤل بانحسار توترات التجارة الأميركية الصينية وآمال أن تأخذ الاقتصادات الرئيسية إجراءات تحفيز للتصدي لتباطؤ محتمل، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار في وقت سابق جراء بواعث القلق حيال الطلب في المستقبل.

وارتفع خام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 60.03 دولار للبرميل، وزاد الخام الأميركي 13 سنتا إلى 56.34 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي بعد الإغلاق عقب قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير مستعد لإبرام اتفاق تجارة مع الصين.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد إعفاء يسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء المكونات من الشركات الأمريكية، في تهدئة طفيفة للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك “إنها حركة المد والجذر في حرب التجارة الأمريكية الصينية وآمال التحفيز الاقتصادي هي التي تهيمن على تلك الأسواق، بما في ذلك التحفيز المالي من جانب الألمان”.

ومازال القلق إزاء المستوى الإجمالي للطلب على النفط يثقل كاهل أسعار الخام.



وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا وأشارت إلى أن السوق ستشهد فائضا طفيفا في 2020.

ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في موجة صعود بأسواق الأسهم في أنحاء العالم بفعل التوقعات المتنامية بأن تتخذ الاقتصادات العالمية إجراءات لمواجهة تباطؤ النمو.

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