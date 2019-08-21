2019/08/21 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عكس ما اعلنت عنه الحكومة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: الحكومة العراقية لم تفِ بوعودها للفلاحين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: الحكومة العراقية لم تفِ بوعودها للفلاحين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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