برنت يرتفع فوق 62 دولاراً للبرميل

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة

ببيانات أمريكية مشجعة، أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات

المتحدة.وقال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، إن مخزونات الخام في

الولايات المتحدة تراجعت بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي

المنتهي بتاريخ 16 آب الجاري.وبحلول الساعة (06:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي

مزيج برنت تسليم تشرين أول بنسبة 0.65 بالمئة أو 39 سنتا إلى 60.42

دولارا للبرميل.في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي

غرب تكساس الوسيط، تسليم تشرين ألاول بنسبة 0.52 بالمئة أو 29 سنتا

إلى 56.42 دولارا للبرميل.وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية بشأن مخزونات النفط

الخام في الولايات المتحدة، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وعلى الرغم من صعود عقود برنت فوق حاجز 60 دولارا اليوم، إلا أنها

تبقى أقل بنسبة 7.8 بالمئة عن الأرقام المسجلة في نهاية تعاملات تموز

الماضي.

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