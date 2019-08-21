2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار

اعلن عضو مجلس محافظة الانبارمحمد ياسين، الاربعاء، ان اللواء الركن

ناصر الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار.

وقال ياسين في حديث صحفي، ان "اللواء الركن ناصر الغنام باشر بمهام

عمله اليوم، قائدا لعمليات الانبار".واضاف انه "عقد فور وصوله اجتماعا مع ضباط القيادة لمناقشة الواقع

الامني بالمحافظة".ووجّه رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، اول امس

الاثنين، خلال لقائه قائد عمليات الانبار الجديد اللواء الركن ناصر

الغنام بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغنام يباشر بمهام عمله قائدا لعمليات الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).