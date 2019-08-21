طاقة: إنتاج النفط من كردستان العراق يتجاوز مليون برميل في يوليو

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الأربعاء إن وحدتها في العراق سجلت مستوى "قياسيا" للإنتاج من حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان بشمال البلاد.

وذكرت الشركة في بيان أنه للمرة الأولى منذ بدء عمليات الإنتاج في الحقل في يوليو 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري مليون برميل من النفط في يوليو.

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