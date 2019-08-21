النفط يرتفع الى 60 دولاراً

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5 بالمئة عند التسوية يوم الثلاثاء.وصعد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.30 دولار للبرميل.وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس آب.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك ”لعل أسعار الخام تتلقى دعما من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة“.ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وستحظى بمتابعة أكبر من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهلاك الوقود بالولايات المتحدة، بحسب ما قاله محللون.وتظل التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية.كما تلقت أسعار النفط دعما من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في يونيو حزيران.وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.غير أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من المكاسب في أسواق النفط.انتهى

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