الزراعة النيابية تتهم الحكومة بعدم الإيفاء بوعودها للفلاحين

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتهمت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاربعاء، الحكومة الاتحادية بعد الوفاء بدفع مستحقات الفلاحين.

وقال نائب رئيس اللجنة، منصور البعيجي، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن على "الحكومة العراقية ووزارة المالية الى الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين باسرع وقت وبدون تأخير لان مستحقات الفلاحين تأخرت كثيرا وهذا عكس ما اعلنت عنه الحكومة العراقية".وأوضح، أن "الفلاح العراقي يزرع وينتظر الدعم من قبل الحكومة من خلال توفير مايحتاجه من بذور واسمدة ودفع المستحقات المالية عنده تصديره المحصول الزراعي الى الدولة لا ان ينتظر اشهر بدون استلام استحقاقه وهو حق طبيعي له".وتابع: "مع الاسف الشديد هنالك عدم وفاء من قبل الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الفلاحين خصوصا هنالك العديد من الفلاحين في اغلب المحافظات التي سوقت محاصيلها الزراعية الى الدولة ولم تستلم مستحقاتها الى الان وهذا عكس ماوعدت به الحكومة الفلاح العراقي".



واضاف البعيجي "باعتبارنا ممثلين عن الشعب العراقي ونائب رئيس لجنة الزراعة النيابية نطالب رئيس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية بصرف مستحقات الفلاحين باسرع وقت دعما للقطاع الزراعي في البلد خلال الايام المقبلة"، مردفا: "نرفض اي تأخير في دفع المستحقات وسيكون لنا موقف في حال استمر الامر على ماهو عليه".انتهى

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