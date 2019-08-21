مفتشية الداخلية: ضبط 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة أحد المهربين في بابل

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بابل

ضبطت مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة بابل 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة أحد المهربين العراقيين المختصين بتهريب

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