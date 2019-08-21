مكتب الحلبوسي ينفي رفع الحصانة عن الزيدان والفهداوي

2019/08/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، موافقته على رفع الحصانة عن النائبين حسن الزيدان وقاسم الفهداوي.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي، تلقته، العهد نيوز،

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