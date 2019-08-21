مفتشية الداخلية تضبط 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة أحد المهربين في بابل

2019/08/21 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت مفتشية الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة أحد المهربين العراقيين في بابل.وقالت المفتشية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “إحدى مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بابل تمكنت من ضبط 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة أحد المهربين العراقيين المختصين بتهريب المخدرات […]

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