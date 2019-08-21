2019/08/21 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء مجموعة LIGO للتعاون العلمي، عن احتمال اكتشاف، لأول مرة في التاريخ، أول مصدر لموجات الجاذبية GCN 25324، التي هي عبارة عن منظومة ثنائية من ثقب أسود ونجم نيوتروني.ويفيد موقع Science News، بأن الثقب الأسود فجر النجم النيوتروني وابتلع أشلاءه.وتم رصد هذا الحادث يوم 14 أغسطس الجاري، ولكن قبل ذلك في شهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كارثة فضائية غير متوقعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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