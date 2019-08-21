2019/08/21 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذت أغنية “إنساي” لمحمد رمضان وسعد لمجرد على اهتمام الجماهير في الوطن العربي وخارجه، وها هي الآن تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في غضون مدة قصيرة لم تتجاوز الشهر منذ طرحها رسميًا في الأسواق، وبحسب رأي الغالبية فهي الأغنية الأفضل لعام 2019.وفي أول تعليق للفنان المغربي “المعلم” على تخطي أغنية “إنساي”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطيان حاجز الـ100 مليون مشاهدة بأغنية “إنساي” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطيان حاجز الـ100 مليون مشاهدة بأغنية “إنساي”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطيان حاجز الـ100 مليون مشاهدة بأغنية “إنساي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).