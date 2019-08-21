النزاهة تحبط محاولة لتهريب 13 صهريجا معبأ بالنفط الخام

2019/08/21 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ناحية النشوة في شمال البصرة تمكنت من ضبط (13) صهريجاً مُحمَّلاً بمادة النفط الخام من موقع (بلوك لاين 9) النفطي قرب جسر الدير".ولفت الى انه" تمَّ ضبط (14) متهماً لقيامهم بإخراج تلك الصهاريج المُحمَّلة بالنفط الخام من الموقع بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".وأضاف البيان أنه" في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط سيارة (براد) في ساحة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي، لاحتوائها على موادَّ غذائية (لحوم) محظور استيرادها"، لافته، إلى أنه" تمَّ إخفاؤها خلف موادَّ أخرى".وأكَّدت الهيئة، بحسب بيانها، أنه" تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".انتهى..م.م

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