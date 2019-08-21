2019/08/21 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يصفي خصومه بثوب الحصانة - المناورة - حلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4fk6gplWx1Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يصفي خصومه بثوب الحصانة - المناورة - حلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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