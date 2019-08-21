2019/08/21 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي احتفالية في مسجد وحسينية السيد الحكيم في محافظة السليمانية , وذلك ابتهاجاً بيوم الغدير الأغر وتجديد لبيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام.تضمن الحفل محاضرة دينية للسيد بهاء الموسوي , كما حضر الحفل شخصيات دينية وأكاديمية ونخبة من المثقفين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسجد وحسينية السيد الحكيم في السليمانية تحتفل بعيد الغدير الأغر + الصور النعيم نيوز.

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