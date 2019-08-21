2019/08/21 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الأولى، عن مرضها الذي عانت منه قبل نحو شهرين، نافية كل ما أشيع حول إصابتها بمرض الكبد أو السرطان.وأضافت النجمة اللبنانية في تصريحات تلفزيونية لها قائلة: (من قالوا إنني أصبت بالكبد والسرطان، هذا غير صحيح والله يعلم)، مبينة أنها (أصيبت بفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وعندما بدأت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيفاء وهبي تخرج عن صمتها: (لا سرطان و لا كبد!) وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيفاء وهبي تخرج عن صمتها: (لا سرطان و لا كبد!)) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيفاء وهبي تخرج عن صمتها: (لا سرطان و لا كبد!)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).