2019/08/21 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب بلقب “شاعر عكاظ” و”بردة عكاظ” وجائزة قدرها مليون ريال، في حفل افتتاح سوق عكاظ ضمن موسم الطائف.ونال الشاعر اليمني عبدالله عبيد المركز الثاني وجائزة قدرها نصف مليون ريال ووشاح عكاظ.كما حاز الشاعر السعودي شتيوي الغيثي المرتبة الثالثة والوشاح ومبلغا قدره 250 ألف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد يعقوب يفوز ببردة شاعر عكاظ لهذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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