هناك قائمة جديدة من نواب عراقيين سترفع الحصانة عنهم

2019/08/21 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي عراقي، عن وجود قائمة جديدة من النواب الذين سترفع الحصانة عنهم تمهيدا لمثولهم امام المحكمة لتهم متعددة....

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